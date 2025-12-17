Im vergangenen Monat hatte der geldpolitische Ausschuss der BoE mit einer knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen die Zinsen unverändert gelassen. Damit wurde der seit 2024 geltende Rhythmus vierteljährlicher Zinssenkungen unterbrochen. Es wird erwartet, dass BoE-Chef Andrew Bailey anders als zuletzt nun für einen Zinsschritt votieren dürfte. Er hatte erklärt, er wolle noch in diesem Jahr weitere Rückgänge des Preisdrucks sehen, bevor er eine Zinssenkung unterstütze. Die Inflation in Grossbritannien war zuletzt höher als in anderen grossen Industrieländern. Die Notenbank selbst ging im November davon aus, dass die Teuerung erst im zweiten Quartal 2027 wieder ihr Ziel von zwei Prozent erreichen wird.