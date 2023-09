Das britische Pfund geriet nach Veröffentlichung der Daten unter Abwertungsdruck zu Euro und Dollar, weil einige Anleger nun auf eine Zinspause spekulieren. Die britische Zentralbank hat ihren Leitzins seit Ende 2021 insgesamt 14 mal in Folge angehoben, um die Inflation einzudämmen. Nach Bekanntgabe der Preisdaten stieg der Anteil der Anleger, die bereits am Donnerstag einen Verzicht auf eine Zinserhöhung erwarten, von 20 auf 47 Prozent. Ökonomen gehen bislang davon aus, dass die Bank of England den Leitzins von 5,25 auf 5,50 Prozent heraufsetzen wird. «Die Inflationszahlen werden die Bank of England wohl nicht davon abhalten, am Donnerstag die Zinsen anzuheben», sagte die Chefökonomin des Beratungshauses KPMG UK, Yael Selfin. Danach dürfte eine Pause folgen.