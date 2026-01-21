Seit dem vergangenen Frühjahr liegt die britische Inflation mehr oder weniger deutlich über der Marke von drei Prozent. Im November hatte sie 3,2 Prozent betragen. Ende des vergangenen Jahres haben vor allem gestiegene Preise für Alkohol und Tabak sowie die Kosten für die Haushaltsführung die Inflation angeheizt. Gebremst wurde die Teuerung durch einen Rückgang der Preise für Möbel.