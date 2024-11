Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im September hatte die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent gelegen - sie rutschte damit erstmals seit fast dreieinhalb Jahren unter die Zielmarke der Bank of England von zwei Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 2,2 Prozent.