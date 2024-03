Der Rückgang der Inflation öffne die Tür für Zinssenkungen, sagte Finanzminister Jeremy Hunt. Die Bank of England (BoE), die an diesem Donnerstag wieder über den Leitzins entscheidet, strebt allerdings einen nachhaltigen Rückgang der Inflation in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent an. Sie hat sich mit aller Macht gegen den Preisauftrieb gestemmt und den Leitzins auf ein 16-Jahreshoch von 5,25 Prozent nach oben getrieben. Seit September 2023 hält sie ihn konstant hoch.