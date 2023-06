Die hartnäckig hohe Inflation zwingt die Bank von England zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um ihren Chef Andrew Bailey dürften an diesem Donnerstag ihren Leitzins zum 13. Mal in Folge anheben - von 4,50 auf 4,75 Prozent. Mit höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung in den Griff zu bekommen, die an der Kaufkraft der Briten nagt. Das hat aber erhebliche Nebenwirkungen, weil dadurch Kredite teurer werden - etwa für Investitionen oder den Kauf von Immobilien.