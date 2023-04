Ein solcher Deal würde den schnell wachsenden Markt für Cloud-Spiele verändern, begründete die Behörde CMA am Mittwoch ihre Entscheidung. Microsoft würde die Kontrolle über wichtige Angebote wie "Call of Duty", "Overwatch" oder "World of Warcraft" erlangen. Die Massnahmen, die der US-Konzern angeboten habe, habe die Bedenken der Kartellwächter nicht zerstreuen können.