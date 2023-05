Liontrust bietet 0,6723 Franken je GAM-Aktie in eigenen Titeln, wie GAM am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend hatten die Aktien bei 0,801 Franken geschlossen. Der GAM-Verwaltungsrat sprach sich für den Deal aus. Der Vollzug der Transaktion sei für das vierte Quartal 2023 geplant. Mitte April hatte Liontrust Übernahmeverhandlungen mit GAM bestätigt.