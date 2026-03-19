Mit den im Zuge des Krieges ​in Nahost stark gestiegenen Ölpreisen droht ​allerdings ein Wiederanfachen der ​Inflation. Viele Händler an den Terminmärkten stellen sich darauf ‌ein, dass die britische Notenbank in diesem Jahr eine Zinswende einleitet und wegen der Inflationsgefahr die ​geldpolitischen ​Zügel anziehen wird.