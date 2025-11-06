In einer intern umstrittenen Entscheidung hat die Notenbank in London den Leitzins konstant gehalten. Die Währungshüter beliessen den Schlüsselsatz am Donnerstag bei 4,00 Prozent. Die Entscheidung im geldpolitischen Ausschuss der Bank of England (BoE) fiel mit fünf zu vier Stimmen denkbar knapp aus. Die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey hatten im August mit hauchdünner Mehrheit für eine Zinssenkung gestimmt und im September pausiert. Die BoE wagte nun erneut keinen weiteren Schritt nach unten, auch weil die Inflation hoch ist. Der geldpolitische Ausschuss rechnet jedoch damit, dass sie ihren Höhepunkt erreicht hat. «Wir gehen weiter davon aus, dass die Zinsen allmählich sinken werden, aber wir müssen sicher sein, dass die Inflation auf dem Weg zurück zu unserem Zielwert von zwei Prozent ist, bevor wir sie erneut senken», sagte Bailey.