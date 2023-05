Die hohe Inflation in Grossbritannien zwingt die Bank von England (BoE) zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen Viertel-Prozentpunkt auf 4,50 Prozent. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit der Erhöhung gerechnet. Es war bereits die zwölfte Anhebung in Folge. Mit immer höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate ist mit zuletzt 10,1 Prozent die höchste in Westeuropa: Sie liegt in Großbritannien als einzigem Land in der Region im zweistelligen Bereich.