Die Währungshüter ‌in ⁠London entschieden am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 3,75 Prozent zu belassen. ⁠Die Entscheidung war jedoch intern umstritten: Sie fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die ‌Bank of England (BoE) sieht sich mit einer Teuerungsrate ‌von 2,8 Prozent konfrontiert, die vor ​allem auf die durch den Iran-Konflikt gestiegenen Energiepreise zurückzuführen ist. Grossbritannien ist aufgrund seiner Abhängigkeit von Erdgasimporten stärker vom Iran-Krieg betroffen als die meisten anderen westlichen Länder.