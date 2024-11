Die Notenbank in London legt nach der Zinswende vom Sommer nach. Der Schlüsselzins wurde am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,75 Prozent nach unten gesetzt. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Die Entscheidung fiel jedoch in dem neunköpfigen geldpolitischen Ausschuss nicht einstimmig: Mit Catherine Mann votierte eines der Mitglieder dagegen. Die Währungshüter in London entschieden nur wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve, der aus Sicht der Finanzmärkte ebenfalls eine Senkung bringen dürfte. Die Bank of England (BoE) hatte Anfang August auf die abebbende Inflationswelle reagiert und die Zinswende vollzogen. Die Fed ging erst im September auf Senkungskurs.