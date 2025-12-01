Anders als die Länder der Europäischen Union um Deutschland haben Grossbritannien und Nordirland einen Null-Prozent-Zollsatz für Pharmaexperte in die USA ausgehandelt. Das teilte das US-Handelsministerium mit. Zuvor hatte die britische Nachrichtenagentur PA mit Verweis auf die Regierung berichtet. Die Ausnahme gelte bis zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Im Gegenzug soll der nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs (NHS - National Health Service) mehr Geld für US-Medikamente ausgeben können.