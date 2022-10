Boris Johnson

Der ehemalige Premierminister hat die britische Politik stark beeinflusst, nachdem er 2008 Bürgermeister von London wurde. Nachdem er Regierungschefs wie David Cameron und Theresa May in Schwierigkeiten gebracht hatte, wurde er schliesslich 2019 Premierminister und errang anschliessend einen erdrutschartigen Wahlsieg. Johnson war das Gesicht der Brexit-Abstimmung und gewann Stimmen in Teilen des Landes, die zuvor nie konservativ gewählt hatten. Aber er wurde durch eine Reihe von Skandalen aus dem Amt gedrängt. Ihm nahestehende Personen sagten, dass er im Moment mehr daran interessiert ist, mit Reden Geld zu verdienen als in die vorderste Reihe der Politik zurückzukehren. Der "Times" zufolge könnte er hingegen erneut seinen Hut in den Ring werfen