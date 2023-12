Es gebe keine Aufzeichnungen oder Beweise, die darauf hindeuten, dass die dortigen Netzwerke erfolgreich von staatlichen Akteuren angegriffen worden seien, teilte die Regierung am Montag in Reaktion auf einen Bericht der Zeitung «Guardian» mit. «Unsere Überwachungssysteme sind robust, und wir haben ein hohes Mass an Vertrauen, dass keine derartige Schadsoftware in unserem System existiert», hiess es. Dies sei der Zeitung auch im Vorfeld der Berichterstattung mitgeteilt worden.