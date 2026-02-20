Der angeschlagene britische Sportwagenbauer Aston Martin versilbert seine Namensrechte für die Formel 1. ‌Diese ⁠gingen für 50 Millionen Pfund an die AMR ⁠GP Holdings, welche den Rennstall betreibt, wie das Unternehmen am ‌Freitag mitteilte. Mit dem Geschäft verbessere ‌Aston Martin seine Liquiditätslage. ​Die Zustimmung der Aktionäre steht zwar noch aus, allerdings haben Grossaktionäre mit zusammen 54 Prozent der Stimmrechte ihr Placet bereits signalisiert. Den Anteil am Formel-1-Team ‌selbst hatte Aston Martin im März verkauft, Miteigentümer Lawrence Stroll hatte dem Unternehmen mit einer Geldspritze unter die ​Arme gegriffen.