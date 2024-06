Die negative Entwicklung vergrössert die finanziellen Herausforderungen, denen sich die künftige Regierung stellen muss. In Grossbritannien stehen in zwei Wochen Parlamentswahlen an. Die oppositionelle Labour-Partei von Keir Starmer liegt in den Umfragen weit vor den Konservativen von Premierminister Rishi Sunak. Beide Parteien versprechen, weder die Einkommensteuer noch die Mehrwertsteuer oder andere wichtige Abgaben zu erhöhen.