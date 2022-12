Erst Ende 2023 werde mit Wachstum gerechnet, und auch 2024 gebe es nur eine "blutleere Erholung", teilten die British Chambers of Commerce (BCC) in der Nacht zum Freitag mit. Investitionen, Exporte und privater Konsum blieben voraussichtlich verhalten. Zuvor hatte die Bank of England vor einer lang andauernden Rezession gewarnt.