In den drei Monaten bis Ende März ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hat sich das Wachstum beschleunigt. Im vierten Quartal war die zweitgrösste europäische Volkswirtschaft zudem um 0,2 Prozent gewachsen, nachdem zunächst ein Wachstum von 0,1 Prozent gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt für das erste Quartal ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.