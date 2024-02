Für Premierminister Rishi Sunak ist die Flaute keine gute Nachricht. Schliesslich stehen in diesem Jahr Parlamentswahlen an. Umfragen zufolge hat die oppositionelle Labour-Partei gute Chancen, künftig den Regierungschef zu stellen. «Es gibt Anzeichen dafür, dass die britische Wirtschaft eine Trendwende erlebt», übte sich Finanzminister Jeremy Hunt in Konjunkturoptimismus. Die Löhne dürften künftig schneller steigen als die Preise. Die Steuern auf Arbeit und für Unternehmen müssten gesenkt werden, «um eine stärkere Wirtschaft aufzubauen». Medienberichten zufolge will Hunt Milliarden an Ausgaben einsparen, um Steuersenkungen finanzieren zu können.