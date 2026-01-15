Analysten hatten im November einen Anstieg der Wirtschaftsleistung erwartet. Sie waren aber im Schnitt nur von einem Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen. In Grossbritannien werden anders als in den meisten grossen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht. In Deutschland werden diese Daten nur quartalsweise vorgelegt.