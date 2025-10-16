Ein Grund für die bessere Entwicklung im August ist ein Anstieg der Industrieproduktion. Diese legte im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Im Vormonat Juli war sie noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Auch hier wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, nachdem zuvor eine deutlich stärkerer Rückgang um 0,9 Prozent gemeldet worden war.