Im August legte die Wirtschaftsleistung im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wachstum gerechnet. Zuvor hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrössten Volkswirtschaft in Europa in den Monaten Juni und Juli jeweils im Monatsvergleich stagniert.