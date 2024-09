Hailey Low, Ökonomin am National Institute of Economic and Social Research, erwartet zwar Wachstum für die zweite Jahreshälfte. Doch dürfte es aus ihrer Sicht geringer als zu Beginn des Jahres ausfallen, als sich die Wirtschaft von einer leichten Rezession erholte. Im ersten Quartal legte das BIP um 0,7 Prozent zu.