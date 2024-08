Im zweiten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) zum Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt mit diesem Wachstum gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres war die Wirtschaftsleistung noch etwas stärker um 0,7 Prozent gewachsen, nachdem sie im Schlussquartal 2023 als auch im dritten Quartal des vergangenen Jahres geschrumpft war. Die zweitgrösste europäische Volkswirtschaft hatte also im vergangenen Jahr eine sogenannte technische Rezession durchlaufen.