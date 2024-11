Die britische Wirtschaft ist im Sommer kaum noch gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im Frühjahr noch zu einem Wachstum von 0,5 Prozent gereicht hatte. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schaffte im Sommer ein Plus von 0,2 Prozent, die der Euro-Zone insgesamt sogar von 0,4 Prozent.