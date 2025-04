Der in Grossbritannien dominierende Dienstleistungssektor wuchs im Februar um 0,3 Prozent. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe legte sogar um 2,2 Prozent. Einen Aufschwung habe es hier vor allem in der Elektronik-, Pharma- und Automobilbranche gegeben, so die Statistikbehörde.