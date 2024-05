Die Bank of England beliess den Leitzins am Donnerstag erwartungsgemäss mit 5,25 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2008. Die Entscheidung im geldpolitischen Ausschuss fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Notenbankchef Andrew Bailey zeigte sich «optimistisch, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen».