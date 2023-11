Es sei noch «zu früh», eine solche Debatte zu führen, sagte er der Webseite ChronicleLive in einem am Montag veröffentlichten Interview. Es gehe darum, die Inflation auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zu drücken. Dabei stehe der Zentralbank noch «harte Arbeit» ins Haus. Der jüngste Rückgang der Inflationsrate sei auf das Abebben des Teuerungsschubs bei Energie zurückzuführen. Die Bank of England (BoE) fahre bereits eine restriktive Linie, womit die Wirtschaft gedämpft werde. Die letzte Wegstrecke hin zum Inflationsziel von zwei Prozent werde daher schwierig, auch weil die Konjunktur nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden solle.