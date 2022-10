Dies berichtete die Financial Times am Freitag unter Berufung auf zwei Regierungsquellen, die über seinen Plan informiert sind. Hunt will an der Festsetzung der Einkommenssteuergrenzen und -freibeträge festhalten und sie bis ins nächste Parlament verlängern. Dadurch sollen bis 2028 jährlich rund fünf Milliarden Pfund eingenommen werden, so der Bericht der Financial Times unter Berufung auf Regierungsquellen. Es wird auch erwartet, dass der Finanzminister Investitionsprojekte verschieben und öffentliche Ausgaben nach den nächsten Wahlen einschränken wird. Die Wahlen müssen bis Januar 2025 stattfinden. Auf Anfrage von Reuters erklärte das britische Finanzministerium, es kommentiere "keine Spekulationen über Steueränderungen ausserhalb von Steuerereignissen".