«Wir haben zwei Anlageziele: Das eine ist der Kapitalerhalt und das zweite ist, eine bessere Rendite als Bargeld zu erzielen, aber das ist ein sekundäres Ziel», so Smith. «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, dass die Konzentration auf das erste Ziel am wichtigsten ist.» In der globalen Finanzkrise 2008 machten die Kunden von Ruffer einen Gewinn von 16 Prozent, so Smith.