Sandoz ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 zwar weiter gewachsen. Das Unternehmen musste anlässlich der Drittquartalszahlen die bisherige Zielspanne beim Umsatz auf das untere Ende eingrenzen. Der anhaltende Preisverfall bei wichtigen Penicillin-Wirkstoffen belastete das Generika-Geschäft, sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten, so Sandoz. Die kleinere Biosimilar-Sparte steigerte die Einnahmen um 19 Prozent. Gerade im dritten Quartal führte die gestiegene Nachfrage allerdings zu kurzfristigen Lieferengpässen bei Biosimilars in Europa und weltweit.