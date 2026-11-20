Den Aktien von Sandoz drohe eine Halbierung ihres Wertes, sofern sich der Cashflow des Unternehmens nicht verdopple. Das sagte Henry Guest, Partner und Portfoliomanager bei High Ground, laut Bloomberg am Mittwoch auf einer Konferenz in London. «Beim aktuellen Kurs zahlen Investoren bereits für das Gold, lange bevor es tatsächlich zu Bargeld wird», erklärte er weiter. Seiner Ansicht nach hat das «goldene Jahrzehnt» seinen Hollywood-Glanz verloren.
Guest spielt damit auf eine Aussage von Sandoz-CEO Richard Saynor an, der für sein Unternehmen und die Generika-Industrie das «goldene Jahrzehnt» ausgerufen hat. Sandoz will sich dabei einen möglichst grossen Teil des Marktes im Wert von 600 Milliarden Dollar an Produkten sichern, deren Patente ablaufen. «Als Marktführer in Europa und weltweit erwarten wir, einen angemessenen Anteil an diesem Markt erobern zu können», sagte Saynor im cash-Interview im Februar.
Sandoz ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 zwar weiter gewachsen. Das Unternehmen musste anlässlich der Drittquartalszahlen die bisherige Zielspanne beim Umsatz auf das untere Ende eingrenzen. Der anhaltende Preisverfall bei wichtigen Penicillin-Wirkstoffen belastete das Generika-Geschäft, sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten, so Sandoz. Die kleinere Biosimilar-Sparte steigerte die Einnahmen um 19 Prozent. Gerade im dritten Quartal führte die gestiegene Nachfrage allerdings zu kurzfristigen Lieferengpässen bei Biosimilars in Europa und weltweit.
Auf Anfrage von Bloomberg teilte ein Sprecher von Sandoz mit: «Wir sind fest von unserer Strategie und unserer Fähigkeit überzeugt, nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert zu schaffen. Wir haben einen klaren Blick auf die Faktoren, die unserem mittelfristigen Ausblick und unseren langfristigen Ambitionen zugrunde liegen – gestützt durch eine starke Erfolgsbilanz.» Der Fokus von Sandoz sei eindeutig: Man wolle den Wert von Sandoz während des «goldenen Jahrzehnts» für Biosimilars maximieren.
Die Aktien von Sandoz, die im September in den Swiss Markt Index aufgenommen wurden, sind in diesem Jahr deutlich angestiegen. Es resultiert ein Kursplus von 40 Prozent, was die Sandoz-Aktie zum besten Performer des SMI macht.
Mit dem Anstieg ist aber auch die Bewertung der Aktie gestiegen. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65 ist Sandoz die zweitteuerste Aktie des SMI. Auch mit Blick auf das durchschnittliche Kursziel der Analysten scheint der Titel ziemlich ausgereizt. Es liegt bei 80,50 Franken, knapp unter der aktuellen Notierung.
In dieser Woche hat die Sandoz-Aktie 4,5 Prozent nachgegeben. Eine Rolle spielte dabei auch, dass ein Analyst von Intron Health die Anlageempfehlung für die Sandoz-Aktie auf «Verkaufen» von zuvor «Halten» senkte. Der Anstieg der Aktie habe die Bewertungen von Sandoz massiv verzerrt, lautet die Begründung des Experten.