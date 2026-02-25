Stichwort Antibiotika: Roche hat beschlossen, die Produktion von Rocephin in der Schweiz einzustellen. Damit verschwindet die letzte grosse Schweizer Antibiotikum-Produktion. Was bedeutet das für Sandoz?

Wirtschaftlich gesehen hat das kaum einen Einfluss. Aber ich denke, es sendet ein ernst zu nehmendes Signal an die Schweizer und an die europäischen Regierungen. Es ist wie ein Frühwarnsystem. Es signalisiert: Hier besteht ein Problem. Immer mehr Antibiotikahersteller in Europa schliessen ihre Produktion. Sind sie einmal weg, sind sie für immer weg. Die einzigen Lieferanten sind dann meist asiatische Anbieter, was in guten Zeiten kein Problem ist. Aber will man in Europa wirklich, dass Antibiotika ausschliesslich von ausserhalb Europas kommt, insbesondere in einer so instabilen und unsicheren Welt? Wir sprechen hier nicht von Hunderten von Millionen Euro oder Franken, sondern von sehr bescheidenen Unterstützungsleistungen für die Industrie. Mich frustriert die Untätigkeit Europas, speziell bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen zum Schutz dieses unglaublich wichtigen Guts. Wir wurden erst kürzlich zu eine Nato-Konferenz eingeladen. Ich war kürzlich auch in der Downing Street Nr. 10 in London. Einige Regierungen - die USA und interessanterweise auch Grossbritannien - haben das Problem verstanden. Wir führen Gespräche. Nur Europa zögert. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Europa über uns denkt und mit uns zusammenarbeitet. Und wir sind sehr daran interessiert, mit den europäischen Behörden zusammenzuarbeiten, um dieses Gut zu schützen.