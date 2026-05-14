⁠Er habe das Vertrauen in Starmer verloren, schreibt Streeting in einem am Donnerstag auf X veröffentlichten Brief. «Es ist nun klar, ⁠dass Sie die Labour-Partei nicht in die nächsten Parlamentswahlen führen werden», heisst es darin an Starmer gerichtet. Die Debatte darüber, wie es weitergehe, müsse ein Wettstreit ‌der Ideen sein und kein Kampf der Persönlichkeiten. «Sie muss breit angelegt sein und das bestmögliche ‌Feld an Kandidaten umfassen.» Starmer reagierte seinerseits mit einem Brief, in ​dem er sein Bedauern über Streetings Rücktritt zum Ausdruck brachte. «Es ist unsere Pflicht, uns dem zu stellen, was ich als Kampf um die Seele unserer Nation betrachte», schrieb er. Das Kapitel Chaos müsse abgeschlossen werden.