Demnach offeriert die Tochter der Constellation Software aus Kanada 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Damit würde Crealogix mit 84 Millionen Franken bewertet. Die Angebotsfrist werde am oder um den 18. Dezember 2023 beginnen und am oder um den 18. Januar 2024 enden.