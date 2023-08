Die Notenbank in London hat den Leitzins auf das höchste Niveau seit 15 Jahren angehoben. Um die Inflation in den Griff zu bekommen, beschloss die Bank of England (BoE) am Donnerstag eine Erhöhung um einen viertel Punkt auf 5,25 Prozent. Es war bereits die 14. Anhebung in Folge. Die Entscheidung fiel mit 8 zu 1 Stimmen. Die Verbraucherpreise waren im Juli zwar mit 7,9 Prozent nicht mehr ganz so stark gestiegen wie im Juni mit 8,7 Prozent. Doch noch immer hat Grossbritannien damit eine der höchsten Inflationsraten im Kreis der grossen Industrieländer.