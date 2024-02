Die Zentralbank strebt einen nachhaltigen Rückgang der Inflation in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent an und hat dabei bereits Fortschritte erzielt: Die Jahresteuerungsrate lag im Januar wie bereits im Dezember bei durchschnittlich 4,0 Prozent. Ende 2022 war sie mit 11,1 Prozent noch so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.