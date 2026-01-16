Er hatte sich zuvor mit dem ins Visier der US-Justiz geratenen Notenbankchef Jerome Powell solidarisch ‌erklärt. «Die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist ein Eckpfeiler ⁠der Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität im Interesse der ‌Bürger, denen wir dienen», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung von Bailey, der Präsidentin der Europäischen ‍Zentralbank sowie weiterer Institutionen. Das US-Justizministerium droht Powell mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen vor dem US-Kongress zu den auf rund ​2,5 Milliarden Dollar gestiegenen Renovierungskosten am Sitz der Zentralbank ‍in Washington. Powell wies die Vorwürfe zurück. Er sieht darin einen Vorwand, um Einfluss auf die Zinspolitik zu nehmen.