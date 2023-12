Die letzte Wegstrecke hin zum Inflationsziel der BoE von zwei Prozent wird aus Sicht Baileys schwierig, auch weil die Konjunktur nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Die Zentralbank stoppte ihre Serie von 14 Zinserhöhungsschritten im September und pausierte auch im November. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt bei 5,25 Prozent und dürfte nach Ansicht vieler Beobachter auch auf der Sitzung am 14. Dezember konstant bleiben. An den Finanzmärkten wird zugleich spekuliert, dass eine erste Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt im Mai oder Juni 2024 kommen könnte.