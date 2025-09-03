Es sei wichtig, sich nicht zu stark auf die Rendite der 30-jährigen Papiere zu fokussieren, sagte er am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss. «Diese Zahl wird oft genannt, sie ist ziemlich hoch. Tatsächlich wird sie aber derzeit überhaupt nicht für Finanzierungen verwendet», fügte er hinzu. Die Renditen für britische Staatsanleihen mit langen Laufzeiten haben am Mittwoch den höchsten Stand seit 1998 markiert.