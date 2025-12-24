Den Nettoerlös der Transaktion bezifferte das Unternehmen BP auf sechs Milliarden Dollar. Dieser Betrag werde «vollständig zur Reduktion der Schulden verwendet», schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. BP befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch, nachdem es seinen Versuch eines grünen Kurswechsels aufgegeben hat.