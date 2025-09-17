Das Geld soll in Forschung und Entwicklung sowie in die Lieferketten-Infrastruktur fliessen, wie das Unternehmen am Mittwoch zeitgleich mit einem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Grossbritannien erklärte. Rund 1,2 Milliarden Dollar will GSK in den Bau einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania investieren, in der Medikamente gegen Atemwegserkrankungen und Krebs hergestellt werden sollen. Der Baubeginn ist für 2026 geplant.