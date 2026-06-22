Er ⁠habe am Morgen mit König Charles ‌gesprochen, sagte Starmer ‌am ​Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde den nationalen Exekutivausschuss (NEC) ‌seiner Labour-Partei bitten, einen Zeitplan für die Regelung seiner Nachfolge ​aufzustellen.