Er ⁠habe am Morgen mit König Charles ‌gesprochen, sagte Starmer ‌am ​Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde den nationalen Exekutivausschuss (NEC) ‌seiner Labour-Partei bitten, einen Zeitplan für die Regelung seiner Nachfolge ​aufzustellen.

Seinem Nachfolger oder ​seiner Nachfolgerin ​sicherte Starmer seine volle Unterstützung zu. ‌Starmer hatte das Amt des Premierministers nach dem Wahlsieg ​seiner ​sozialdemokratischen ⁠Labour-Partei im Juli 2024 ​übernommen. Er reagiert ⁠mit seinem Rücktritt ‌auf anhaltend schlechte Zustimmungswerte.

(Reuters)