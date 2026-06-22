Er habe am Morgen mit König Charles gesprochen, sagte Starmer am Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde den nationalen Exekutivausschuss (NEC) seiner Labour-Partei bitten, einen Zeitplan für die Regelung seiner Nachfolge aufzustellen.
Seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin sicherte Starmer seine volle Unterstützung zu. Starmer hatte das Amt des Premierministers nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei im Juli 2024 übernommen. Er reagiert mit seinem Rücktritt auf anhaltend schlechte Zustimmungswerte.
(Reuters)