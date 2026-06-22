Der Brexit hat den Handel zwischen Deutschland und Grossbritannien neuen Zahlen zufolge stark belastet. Die deutschen Ausfuhren nach Grossbritannien sanken zwischen 2016 und 2025 ​um rund sieben Prozent. Parallel dazu stiegen die deutschen Exporte in die übrige EU um 41 Prozent. Vor dem Referendum hatte sich noch ein anderes Bild ​gezeigt: So waren die deutschen Ausfuhren in das Vereinigte Königreich von 2006 bis 2015 um fast 38 Prozent gestiegen, während die ​Exporte in die übrigen EU-Staaten um rund 20 Prozent zulegten.