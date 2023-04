"Das Wichtigste, was wir tun können, um den Lebensstandard der Menschen zu verbessern und Nordirland florieren zu lassen, ist, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln", teilte der konservative Regierungschef am Ostersonntag mit. Es liege in seiner Verantwortung als Premier, dafür zu sorgen, dass das Versprechen eingelöst werde. Im September soll in der Region ein Investitionsgipfel stattfinden.