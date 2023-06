Die Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors erreichte im Mai 2,567 Billionen Pfund (knapp drei Billionen Euro), wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das entspreche 100,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dies sei das erste Mal seit 1961, dass die Verschuldung über der 100-Prozent-Marke liege. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Schuldenstand im vergangenen Jahr bei rund 66 Prozent und soll nach Prognose führender Institute sowohl 2023 als auch 2024 sinken.