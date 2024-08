Die 56 Meter lange, in Grossbritannien zugelassene Luxusyacht «Bayesian» mit 22 Menschen an Bord sei am Montag kurz vor Sonnenaufgang von einem heftigen Sturm erfasst worden und vor Palermo im Mittelmeer gesunken, erklärte die italienische Küstenwache in der sizilianischen Metropole. Ein Insider sagte, der 59-jährige Lynch sei unter den sechs Vermissten. Die Behörde erklärte, ein Passagier sei tot, die Vermissten seien Briten, Amerikaner und Kanadier. Unter den 15 Geretteten sei auch ein einjähriges Kind, acht von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Derzeit untersuchten Taucher das Wrack, das in 49 Meter Tiefe liege.