"Das erhöhte geopolitische Risiko im Nahen Osten, das im Laufe der letzten vier oder fünf Monate offensichtlich war, ist wirklich in den Vordergrund gerückt", sagte Stephen Dainton, Leiter der Investmentbankverwaltung des britischen Bank Barclays, in einem Interview mit Bloomberg TV in Singapur. "Sie werden sehen, wie dieser Flug in Sicherheit weitergeht."