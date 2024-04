Die Grundgehälter lagen in den Monaten Dezember bis Februar um 6,0 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 5,8 Prozent gerechnet, nach einem Wert von 6,1 Prozent im Zeitraum November bis Januar. Die Bank of England (BoE), die am 9. Mai wieder über die Leitzinsen entscheidet, strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.